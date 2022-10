Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Feuerwehreinsatz in der Sommerhofenstraße

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen rückten am Samstag gegen 17:30 Uhr mit zehn Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften in die Sommerhofenstraße in Sindelfingen aus, nachdem der Hausmeister eines Hochhauses Rauchgeruch festgestellt hatte. Mutmaßlich war in einer der Wohnungen ein Kochtopf auf dem eingeschalteten Herd vergessen worden. Der Topf erhitzte sich so stark, dass es zu einer massiven Rauchentwicklung kam. Die Wehrleute mussten sich gewaltsam Zutritt in die betreffende Wohnung verschaffen. Ein offenes Feuer war nicht entstanden. Es wurden Belüftungsmaßnahmen durchgeführt. Sachschaden entstand nicht.

