POL-LB: Magstadt: Peugeot-Fahrer prallt gegen Baum

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag kam es gegen 12:15 Uhr auf der Neue Stuttgarter Straße in Magstadt in Fahrtrichtung Stuttgart-Büsnau, auf Höher der Hutwiesenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 26-jähriger Peugeot-Fahrer alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam. Vermutlich weil er eine Spinne aus dem Fahrzeug entfernen wollte, verlor der 26-Jährige die Kontrolle über den Peugeot, überfuhr den angrenzenden Grünstreifen und kollidierte anschließend mit einem Baum, sodass das Fahrzeug quer zur Straße zum Stehen kam. Bei dem Aufprall wurde die 24-jährige Beifahrerin im Peugeot eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Magstadt, die mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort war, befreit werden. Beide Fahrzeuginsassen wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die 24-Jährige wurde bei dem Aufprall schwer verletzt. Während der Unfallaufnahme musste die Neue Stuttgarter Straße kurzfristig gesperrt werden, zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

