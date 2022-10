Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Exhibitionist entblößt sich vor Kindern

Ludwigshafen (ots)

Ein leicht bekleideter Mann hatte sich am Samstag (15.10.2022) in der Hindenburgstraße aufgehalten und entblößte sich dort vor zwei Mädchen im Alter von 8-10 Jahren. Die Mädchen flüchteten daraufhin und trauten sich einer Passantin an, welche daraufhin die Polizei alarmierte. Der 53-jährige Täter konnte durch umfangreiche Ermittlungen identifiziert und kurze Zeit später in seiner Wohnung angetroffen werden. Er muss sich nun wegen der exhibitionistischen Handlung verantworten.

