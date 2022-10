POL-PPRP: Scheibe eingeworfen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagabend, gegen 21 Uhr, streifte ein Radfahrer zwei geparkte Autos in der Blüchstraße und flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 6000,- Euro zu kümmern. Der 17-jährige Radfahrer wurde hierbei gefilmt und konnte so ermittelt werden. Der Fahrer gab gegenüber der Polizei an, dass ihm während der Fahrt schwindelig wurde. Gegen ihn wird nun wegen des Unerlaubten ...

