POL-PPRP: Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) - Am 16.10.2022, gegen 17:30 Uhr, brach in einer Wohnung in der Burgundenstraße ein Feuer im Badezimmer aus. Nach den ersten Ermittlungen gerieten Kleidungsstücke durch Zigarettenglut in Brand. Der Schwelbrand konnte durch Anwohner selbst gelöscht werden. Eine 34-Jährige und eine 18-Jährige erlitten eine Rauchgasintoxikation. Die Ermittlungen zu dem Verursacher dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Ghislaine Wymar ...

