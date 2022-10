Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen)- Betrunkenen Fahrradfahrer aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 15.10.2022, wurde die Polizei gegen 21:50 Uhr, auf einen 35-jähriger Fahrradfahrer aufmerksam, da dieser die Wormser Straße in Ludwigshafen in Schlangenlinien befuhr. Ein Alkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von 1,83 Promille. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und das Fahrrad wurde sichergestellt. Den Fahrradfahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell