Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen - Friesenheim) Verkehrsunfall - Drei Leichtverletzte

Ludwigshafen (ots)

Am 14.10.2022 gegen 19:45 Uhr kam es an der Kreuzung Sternstraße Ecke Industriestraße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 24 Jahre alter Ludwigshafener missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fahrzeugs. Beide Fahrzeuge kollidierten in der Folge im Kreuzungsbereich, wodurch der PKW des 31-jährigen Geschädigten ins Schleudern geriet und gegen einen weiteren PKW in der Industriestraße stieß. Durch den Unfall entstand an allen drei Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden. Die beiden Insassen des von rechts kommenden Fahrzeugs, sowie der ebenfalls 31-jährige Fahrer des dritten Fahrzeugs aus der Industriestraße, wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt.

Den 24-jährigen Fahrer erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-963 -2222 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell