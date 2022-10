POL-PPRP: (Ludwigshafen-Hemshof) Rollerfahrer verursacht Unfall und flüchtet vor Polizei

Ludwigshafen - Hemshof (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Freitag, 14.10.2022, gegen 20.00 Uhr, im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Mottstraße zu einem Brand, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein Bewohner wurde wegen des Verdachts einer Kohlenmonoxidintoxikation, eine weitere Person wegen einer Rauchgasintoxikation und Verbrennungen an den Händen in ein Krankenhaus eingeliefert und stationär ...

mehr