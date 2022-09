Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht in der Bündtenstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 13.09.2022, in dem Zeitraum zwischen 16.10 Uhr und 16.35 Uhr, beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug die linke Fahrzeugseite eines VW Golf Plus und eines Audi Kombi SQ 5. Die beiden beschädigten Fahrzeuge standen in der Bündtenstraße in Höhe der Hausnummer 28, gegenüber den dortigen Reihenhäusern. Nach Sachlage befuhr der Unbekannte mit seinem Fahrzeug die Bündtenstraße von der Großmannstraße kommend in Richtung Römerstraße. Der gesamte Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können.

