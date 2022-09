POL-FR: Breisach: Brandstiftung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Dienstagabend, 13.09.2022, kam es zu einer Rauchentwicklung in einem Imbiss in Bad Säckingen. Kurz nach 22:30 Uhr war leichter Rauch in den Räumen des Imbisses entdeckt und die Feuerwehr verständigt worden. Diese musste sich gewaltsam Zugang zum geschlossenen Imbiss verschaffen. Ursache des Rauchs waren vergessene Backwaren im eingeschalteten ...

