POL-FR: Bonndorf: Mit vollem Einkaufswagen vom Ladendetektiv gestoppt - umfangreiches Diebesgut beschlagnahmt

Freiburg (ots)

Mit einem vollen, aber unbezahlten Einkaufswagen hat am Dienstag, 13.09.2022, gegen 16:30 Uhr, ein Ladendetektiv einen 34 Jahren alten Mann in Bonndorf gestoppt. Dem Detektiv war aufgefallen, wie der Tatverdächtige den Einkaufsmarkt durch die Eingangstüre unter Umgehung des Kassenbereiches verlassen wollte. Mit dabei ein Einkaufswagen mit Waren im Wert von rund 220 Euro. Der Detektiv hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Da der Verdacht aufkam, dass der Tatverdächtige in der Vergangenheit gleichgelagerte Taten begangen hatte, wurde seine Wohnung und sein Auto durchsucht. Dort konnte umfangreiches mutmaßliches Diebesgut beschlagnahmt werden. Die Ermittlungen dauern an.

