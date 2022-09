Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Rauchentwicklung in Imbiss - Backwaren im Ofen vergessen

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 13.09.2022, kam es zu einer Rauchentwicklung in einem Imbiss in Bad Säckingen. Kurz nach 22:30 Uhr war leichter Rauch in den Räumen des Imbisses entdeckt und die Feuerwehr verständigt worden. Diese musste sich gewaltsam Zugang zum geschlossenen Imbiss verschaffen. Ursache des Rauchs waren vergessene Backwaren im eingeschalteten Ofen. Nach dem Belüften der Räumlichkeiten konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken. Sachschaden entstand nur an den aufgebrochenen Türen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit insgesamt neun Fahrzeugen im Einsatz.

