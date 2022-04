Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht in Hoheneggelsen (Zeugenaufruf)

Hildesheim (ots)

Hoheneggelsen (web) - Am Donnerstag, in der Zeit von 12:50 Uhr bis 18:15 Uhr, kam es in Hoheneggelsen, in der Straße Am Bahnhof (Höhe Nr. 7), zu einem Verkehrsunfall.

Vor Ort versuchte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw einzuparken. Dabei beschädigte dieser jedoch einen vor Ort ordnungsgemäß abgeparkten Pkw Mitsubishi. Das Fahrzeug wurde am Stoßfänger hinten beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro.

Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der unbekannte Unfallverursacher seine Fahrt fort.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-901115) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell