POL-FR: Bad Säckingen: Jugendlicher auf Fahrrad stößt mit einem Transporter zusammen - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 13.09.2022, gegen 13:20 Uhr, ist ein Jugendlicher in Bad Säckingen mit seinem Fahrrad gegen einen Transporter gestoßen und hat sich hierbei leicht verletzt. An der Kreuzung Rebbergweg/Ludwig-Heer-Straße hatte der radelnde 14-jährige die Vorfahrt des von rechts kommenden Lieferwagens eines 33-jährigen Mannes nicht beachtet. Das Fahrrad kollidierte seitlich mit dem Transporter, der Jugendliche kam zu Fall. Seine leichten Verletzungen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst und dann ambulant in einem Krankenhaus versorgt. Es entstand nur geringer Sachschaden.

