POL-PDNR: Verkehrsunfall mit einem verletzen Kind - Unfallbeteiligter gesucht

Dierdorf (ots)

Am Dienstagnachmittag ist der Polizeiinspektion Straßenhaus um 15:55 Uhr ein Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Dierdorf gemeldet worden. Ein 11-jähriger Junge fuhr plötzlich vom Bürgersteig der Bahnhofstraße auf die Fahrbahn und wurde beim Überqueren am Hinterrad von einem PKW touchiert. Das Kind fiel auf die Fahrbahn. Der PKW Fahrer und seine Beifahrerin stiegen aus und fragten nach, ob das Kind verletzt sei. Nachdem der Junge antwortete, dass "alles gut sei", setzten sich die beiden Insassen wieder ins Auto und fuhren weiter in Richtung Ortsmitte. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen grauen Opel Corsa mit WW - Kennzeichen handeln. Im Nachgang klagte das Kind über leichte Verletzungen.

Die Unfallbeteiligten oder Zeugen, die Hinweise auf die Insassen des beteiligten PKW geben können werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

