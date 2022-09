POL-PDNR: Betzdorf- Junger Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss

Linz am Rhein (ots) - Am Montagvormittag führte die Polizeiinspektion in Linz mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Koblenz eine Verkehrskontrolle an der B 42 in Linz durch. Insgesamt leiteten die Beamten neun Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoß gegen die Anschnallpflicht und die verbotene Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt ein. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der ...

