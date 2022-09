Linz am Rhein (ots) - Am Montagnachmittag wollte ein 88-jähriger Pkw-Fahrer aus Linz von der B 42 aus nach links in die Straße Am Sändchen abbiegen. Hierbei schätzte er den Abbiegewinkel falsch ein und kollidierte frontal mit der dortigen Lichtzeichenanlage. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 ...

