Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zwei Einbrüche in der Schmittenau - Unbekannte versorgen sich mit Bier und Süßigkeiten

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 10.04.2022, kam es in der Waldshuter Schmittenau zu zwei Einbrüchen. Ein Vereinsheim und die Büroräumlichkeiten einer Gärtnerei waren betroffen. Der angerichtete Sachschaden an den Gebäuden übersteigt der Wert des Diebesgutes, Bier und Süßigkeiten, bei weitem. An einem Vereinsheim in der Aarauer Straße wurde eine Terrassentüre brachial aufgebrochen. Eine andere Türe wurde durch einen fehlgeschlagenen Versuch zudem beschädigt. Mehrere gekühlte Flaschen Bier wurden gestohlen. Nach vergeblichen Hebelversuchen wurde eine Scheibe zu den Büroräumlichkeiten im Jahnweg eingeschlagen. Aus einem aufgebrochenen Schrank entwendeten der oder die Tatverdächtigen eine Packung Kekse und zwei Tafeln Schokolade. Ein Tatzusammenhang ist anzunehmen.

