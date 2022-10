Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Jugendliche hantieren mit Spielzeugwaffe

Ludwigshafen (ots)

Am 15.10.2022, gegen 13:00 Uhr, wurde eine Gruppe von Jugendlichen durch Passanten in der Breite Straße in Ludwigshafen-Maudach beim Hantieren mit einer Schusswaffe beobachtet. Die Örtlichkeit wurde umgehend durch mehrere Einsatzkräfte der Polizei aufgesucht, woraufhin die Jugendlichen, im Alter von 13 bis 15 Jahren, angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden konnten. Auf Nachfrage gab ein 13-Jähriger aus Ludwigshafen schließlich an, dass es sich um eine Softairwaffe handeln würde, mit der man gespielt hätte. Bedroht wurde mit der vermeintlichen Waffe niemand. Dennoch wurde die schwarze Pistole als Anscheinswaffe sichergestellt, da sie einer echten Schusswaffe sehr ähnelte. Gegen den Jungen wurde eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige erfasst und er wurde an seine Eltern überstellt. Auch wenn es sich bei Softairpistolen nach Überzeugung der Hersteller um "Spielzeug" handeln mag, führen diese gerade wegen ihrer optischen Ähnlichkeit gegenüber echten bzw. scharfen Schusswaffen immer wieder zu besorgten Anrufen bei der Polizei. Das Führen dieser Pistolen in der Öffentlichkeit ist daher gerade wegen der Verwechslungsgefahr mit scharfen Schusswaffen verboten.

