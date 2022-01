Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Abbiegeunfall in Pomona - Fußgänger schwer verletzt

Neuss (ots)

An Montag (03.01.), gegen 15 Uhr, kam es an der Kreuzung Jülicher Landstraße / Konrad-Adenauer-Ring zu einem Unfall mit einem Fußgänger. Ein 45-jähriger befuhr mit seinem Auto den Konrad-Adenauer-Ring und bog rechts auf die Jülicher Landstraße ab. Ein 27-Jähriger überquerte zeitgleich die Straße bei grüner Gehwegampel. Nach ersten Informationen übersah der Autofahrer den Fußgänger. Der 27-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Neuss unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell