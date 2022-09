Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Suchmaßnahmen beendet

Offenburg (ots)

Ein über Nacht nicht heimgekehrter Mann ist nun am Donnerstagvormittag selbständig und mit leichten Verletzungen nach Hause gekommen. Die Ungewissheit über dessen Verbleib hat in der Nacht und im Verlauf des Vormittags zu größeren Suchmaßnahmen, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber und Suchhunden geführt. Der 60-Jährige soll am Abend zuvor zusammen mit einem Bekannten am Niederschopfheimer Baggersee unterwegs gewesen sein und Alkohol konsumiert haben. Später habe sich der 60-Jährige mit seinem Fahrrad auf den Heimweg begeben wollen, ist dann aber nicht zu Hause angekommen. Was sich in der Nacht genau zugetragen hat, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

/wo

