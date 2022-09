POL-OG: Schwanau, Nonnenweier - Einsatz im Kindergarten

Haslach (ots) - Ein 25-jähriger VW-Fahrer war am Mittwoch auf der Bergstraße unterwegs. Gegen 17:20 Uhr wollte er nach links auf die Grafenstraße/B294 in Fahrtrichtung Mühlenbach abbiegen. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens musste er warten, bevor er den Abbiegevorgang ausführen konnte. Gleichzeitig fuhr ein Radfahrer von der Sandhaasstraße geradeaus über die Grafenstraße in die in die Bergstraße. Es kam zum ...

mehr