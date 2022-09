POL-OG: Gernsbach - Durch Innenstadt gezogen, gibt es Zeugen?

Baden-Baden (ots) - Am Mittwochmorgen gegen 9:30 Uhr stürzte eine 54-jährige Rollerfahrerin auf der Jagdhausstraße alleinbeteiligt auf der regennassen Fahrbahn und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Am Roller entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. /ph Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781/21-1211 E-Mail: ...

