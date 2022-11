Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein 18-jähriger Renault-Fahrer befuhr am Sonntagmorgen gegen 6:10 Uhr die B14 in Richtung Backnang. Kurz nach der Ausfahrt Waiblingen-Nord überholte ihn ein weißer Transporter, der während des Überholvorganges immer weiter nach rechts kam, sodass der Renault-Fahrer nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision mit dem Transporter zu verhindern. Hierbei prallte er gegen die rechte Schutzplanke. Zwischen dem Transporter und dem Renault kam es zu keiner Berührung. Der Unfallverursacher fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 3500 Euro. Hinweise auf den Fahrer des weißen Transporters nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Alfdorf: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Schorndorf sucht Zeugen nach einer Unfallflucht, die sich am Freitagnachmittag gegen 17:50 Uhr in der Schützenstraße ereignet hat. Ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer streifte beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten Opel und fuhr anschließend in Richtung Alfdorf weiter. Nach aktuellem Kenntnisstand mussten an der Engstelle aufgrund des Lkw mehrere Autos anhalten und die Fahrerin eines blauen VW Beetle musste rückwärtsfahren, um dem Lkw das Passieren zu ermöglichen. Sie sowie evtl. weitere Zeugen werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

Backnang: Unfallflucht

Am Sonntagabend in der Zeit zwischen 18.45 Uhr und 21 Uhr stieß in der Straße In der Plaisir ein unbekannter Autofahrer gegen einen geparkten Porsche und beschädigte diesen erheblich. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne den Vorfall polizeilich zu melden. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und bittet nun unter Tel. 07191/9090 um sachdienliche Hinweise.

Welzheim: Unfallflucht

Der Fahrer eines VW Golf fuhr am Sonntag gegen 3.45 Uhr beim Ausparken in der Rosenstraße gegen einen Renault. An dem stehenden Fahrzeug entstand hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Der unbekannte Golf-Fahrer fuhr anschließend weiter, ohne das Unfallgeschehen zu melden. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

