POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.10.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: E-Scooter-Fahrer unter Beeinflussung von Kokain.

Der 31-jährige E-Scooterfahrer befuhr am Montag um 15.25 Uhr in Buchen die Straße "In der Vorderen Wanne", als er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei konnte die Polizei eine akute Beeinflussung durch Betäubungsmittel feststellen. Ein darauffolgender freiwilliger Urintest verlief positiv auf Kokain. Die Weiterfahrt wurde bis zum Wiedererlangen der Fahrtüchtigkeit untersagt, der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Elztal: Diebstahl aus Milchautomat

Am Montag zwischen 17 Uhr und 19.15 Uhr wurde der Milchautomat in der Hauptstraße in Elztal durch Unbekannte aufgebrochen. Der oder die Täter entwendeten das Kleingeld, das sich in dem Automaten befand. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu Tätern oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter 06261 8090 zu melden.

Mosbach: Alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit Roller

Eine 61-jährige Frau befuhr am Montag gegen 15 Uhr die "Alte Neckarelzer Straße" in Mosbach. Hierbei kam sie aus bisher ungeklärter Unfallursache alleinbeteiligt zu Sturz und wurde leicht verletzt. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug der Frau entstand Sachschaden im drei bis vierstelligen Bereich.

