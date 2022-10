Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.10.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Verkehrsunfall mit Passagier auf Fahrradlenker

Ein 65-jähriger Fahrradfahrer transportierte am Montag um 07:30 Uhr sein 7-jähriges Enkelkind auf dem Fahrradlenker auf der Künzelsauer Austraße in Richtung der Schulstraße, hierbei kam es zum Unfall. Kurz vor der Einmündung blockierte das Vorderrad, sodass beide nach vorne über den Lenker stürzten. Da nach dem Unfall ein Kinderschuh in den Radspeichen gefunden wurde, ist davon auszugehen, dass das Kind während der Fahrt mit dem Fuß in die Speichen kam. Aufgrund leichter Verletzungen wurde der 65-Jährige ins Krankenhaus verbracht. Sein Enkelkind blieb unverletzt.

Waldenburg: Sachbeschädigung an Ladestation für E-Bikes

Unbekannte beschädigten zwischen Freitag und Montag um 12:00 das Solarfeld einer Ladestation für E-Bikes auf einem Parkplatz in Waldenburg in der Margarete-Gutöhrlein-Straße. Hierdurch wurde ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich unter 07941 9300 zu melden.

Öhringen: Diebstahl von Heizkreisverteilern

Zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 06:30 Uhr, entwendeten unbekannte drei Heizkreisverteiler mit einem vierstelligen Gesamtwert aus einem in Öhringen ansässigen Firmengelände. Der oder die Täter entwendeten die Verteiler in der Straße "Im Sichert" und flüchteten. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich unter 07941 9300 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell