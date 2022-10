Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.10.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen-Criesbach: Beschädigung an Waschanlage rund 15.000 Euro Schaden

Unbekannte beschädigten am frühen Sonntagmorgen eine Selbstbedienungswaschanlage in Ingelfingen-Criesbach. Der oder die Täter brachen zwischen 3.30 Uhr und 4.20 Uhr an allen Automaten zum Waschen und Staubsaugen von Fahrzeugen die Behältnisse zum Einwerfen von Geld auf und entwendeten die Münzen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Forchtenberg: Betrunken unterwegs - Pkw überschlagen

Vermutlich aufgrund der Alkoholisierung des Fahrers überschlug sich am Sonntagmorgen bei Forchtenberg ein Audi A4. Der 21-jährige Fahrer war gegen 5.45 Uhr auf der Landesstraße 1048 von der Landesstraße 1045 kommend in Richtung Öhringen unterwegs. Hier kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, fuhr gegen eine Straßenlaterne und anschließend in den Straßengraben. Dort überschlug sich das Fahrzeug, kollidierte mit einer Steinmauer und blieb liegen. Ein Alkoholtest bei dem 21-Jährigen ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille, weshalb vor Ort eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Fahrer wurde beim Unfall verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Künzelsau: Unfall unter Alkohol - Widerstand gegen Polizei

Ein 58-Jähriger muss mit mehreren Anzeigen rechnen, da er am Samstag alkoholisiert einen Unfall verursachte und anschließend Widerstand gegen die Polizei leistete. Der Mann fuhr gegen 21.30 Uhr von den Wertwiesen mit seinem Ford Fiesta in Richtung Lindenstraße. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und seiner Alkoholisierung geriet er mit seinem Pkw beim Übergang in die Konsul-Uebel-Straße auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm ein anderes Fahrzeug entgegen, das ausweichen musste. Der Ford-Fahrer wich ebenfalls aus und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort beschädigte er einen Laternenmast, ein Verkehrszeichen und eine Hauswand. Das Fahrzeug musste anschließend abgeschleppt werden. Als der 58-Jährige aufgrund seiner Alkoholisierung zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht werden sollte, leistete er Widerstand gegen die Polizeibeamten. Nur unter großem Kraftaufwand konnten dem Mann die Handschließen angelegt werden und ein Transport ins Krankenhaus erfolgen. Der entstandene Sachschaden ist unbekannt.

Künzelsau: Fenster am helllichten Tag besprüht

Ein Unbekannter beschädigte am Freitagnachmittag das Milchglasfenster eines Frisörsalons in Künzelsau. Eine Mitarbeiterin bemerkte zwar wie der Täter ein Graffiti an das Fenster in der Filiale in der Hauptstraße sprühte, allerdings konnte dieser trotzdem unerkannt in Richtung Stadtmauer flüchten. Die Scheibe wurde bereits zum wiederholten Mal mit roter Farbe besprüht. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

Zweiflingen: Schotter auf Fahrzeug geschleudert

Vermutlich durch einen unbekannten Fahrzeuglenker wurden am Sonntagabend in Zweiflingen Schottersteine auf einen geparkten Pkw geschleudert. Der Besitzer eines Hyundai iX 3 hörte gegen 18 Uhr, die durchdrehenden Reifen eines Pkws nahe der Limesplattform bei Pfahlbach. Anschließend sah er, dass ein schwarzer Audi A6 mit silbernen Alufelgen und Xenonscheinwerfern, von welchem der rechte defekt war, davonfuhr. Wahrscheinlich wurde durch aufgeschleuderte Steinchen der Hyundai beschädigt, sodass ein Schaden von rund 3.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Mulfingen: Diesel und Werkzeuge auf Baustelle entwendet

Unbekannte entwendeten am vergangene Wochenende rund 1.000 Liter Diesel aus Baustellenfahrzeugen. Der oder die Täter begaben sich zwischen Freitag gegen 20 Uhr und Montag gegen 7 Uhr zu der Baustelle in der Amtsstraße. Dort schläuchelten sie den Diesel aus den Fahrzeugen und brachen zwei Baucontainer auf. Daraus entwendeten sie Werkzeuge. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 06294 234 an den Polizeiposten Krautheim.

