POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.10.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Creglingen: Radfahrer kollidiert mit Straßenlaterne - lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein Radfahrer bei einer Kollision mit einer Straßenlaterne am Sonntagabend in Creglingen. Der 65-Jährige hatte wohl gegen 21 Uhr in einer Rechtskurve in der Münsterseestraße die Kontrolle über sein Rennrad verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Möglicherweise war die Alkoholisierung des Mannes die Unfallursache. Ein Alkoholtest bei dem 65-Jährigen hatte 0,95 Promille ergeben. Er musste im Krankenhaus auch eine Blutprobe abgeben.

Tauberbischofsheim: Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen in der Nacht auf Sonntag ein Auto bei Tauberbischofsheim auf und durchsuchten das Fahrzeuginnere. Zwischen 17 Uhr am Samstag und 5.45 Uhr am Sonntag zerstörten die Täter die Fahrerscheibe eines VW Golf und durchsuchten unter Anderem die Mittelkonsole. Ob etwas entwendet wurde, kann bislang nicht gesagt werden. Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder die etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Boxberg: Verkehrsschild überfahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Über ein Verkehrsschild fuhr eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am frühen Samstagmorgen bei Boxberg. An der Einmündung der Landesstraße 579 in die Bundesstraße 292 kollidierte der oder die Unbekannte zwischen 6.30 Uhr und 9 Uhr mit dem Verkehrsschild und fuhr davon, anstatt sich um den Unfall zu kümmern oder die Polizei zu rufen. Zeugen die die Tat beobachten konnten, oder Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim zu wenden.

Wertheim: Ein Leichtverletzter bei Unfall

Leicht verletzt wurde ein 66-jähriger Opel-Fahrer bei einem Unfall mit dem VW eines 59-Jährigen am Samtagmittag in Wertheim. Der 66-jährige war gegen 13 Uhr auf der Spessartstraße in Richtung Bestenheider Landstraße unterwegs. Von der wartepflichtigen Johannes-Kehrer-Straße fuhr der VW-Lenker in die Kreuzung mit der Spessartstraße ein und kollidierte mit dem Fahrzeug des Opel-Fahrers. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Wertheim: Brand in Heizraum - Etwa 80.000 Euro Sachschaden

Wartungsarbeiten waren wohl die Ursache eines Gebäudebrandes in Wertheim am Freitagvormittag. Die Isolation einer Wärmepumpenanlage in einem Haus in der St.-Urban-Straße geriet gegen 10.15 Uhr in Brand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Bei dem Brand wurde ein 24-Jähriger leicht verletzt. Der Mann hatte die Wartungsarbeiten in dem Heizraum durchgeführt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 80.000 Euro.

