POL-ESW: Pressebericht vom 09.06.22

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall

Um 01:58 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 41-Jähriger aus Greifswald mit einer Sattelzugmaschine die B 27. In der Gemarkung von Bad Sooden-Allendorf kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall mit der Zugmaschine nicht überlebte. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben.

Diebstahl von Bargeld

Am 07.06.22, um 14:00 Uhr, wurde einer 70-Jährigen aus Sontra ihre Geldbörse entwendet. Zuvor hatte sie bei einer Bank in der Eschweger Innenstadt Bargeld abgehoben. Anschließend begab sie sich sofort zu einem Einkaufsmarkt in der Thüringer Straße in Eschwege, wo sie an der Kasse beim Bezahlen bemerkte, dass ihr Portmonee aus ihrer Tasche entwendet worden war. Der Schaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Bedrohung, Nötigung und Beleidigung im Straßenverkehr; Verdacht auf Trunkenheitsfahrt

Um 20:12 Uhr meldet gestern Abend ein 19-Jähriger aus Bebra einen Vorfall, der sich in der Thüringer Straße in Eschwege ereignet hat. Nach dessen Aussage beabsichtigte er mit seinem Pkw nach rechts abzubiegen und bremste entsprechend sein Auto ab. Dies nahm der nachfolgende 37-jährige Pkw-Fahrer aus Eschwege zum Anlass immer wieder dicht aufzufahren, dann den Pkw des 19-Jährigen zu überholen und die Geschwindigkeit danach stark zu verringern. Während des Überholens soll er zudem den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt haben. Nunmehr überholte der 19-Jährige den sehr langsam fahrenden Pkw des 37-Jährigen und bog anschließend nach rechts auf einen Parkplatz ab. Der 37-Jährige folgte dem 19-Jährigen und stieg mit einem Baseballschläger in der Hand aus. Mit diesem drohte er dem 19-Jährigen, setzte sich dann aber wieder in sein Auto und fuhr in Richtung Kläranlage davon. Bei einer Überprüfung an der Wohnanschrift gegen 21:00 Uhr stellte sich heraus, dass der 37-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, worauf dieser entgegnete, dass er erst nach dem zuvor geschilderten Vorfall getrunken habe. Der 37-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Häusliche Gewalt

Um 14:36 Uhr wurde zunächst die Feuerwehr, dann die Polizei alarmiert, nachdem es in einem Eschweger Stadtteil zu einer Auseinandersetzung im häuslichen Bereich kam. Nach verbalen Streitereien warf ein 36-Jähriger mit einer Tasse nach einer 37-Jährigen und traf diese am Kopf. Aufgrund der Wunde musste die 37-Jährige in das Krankenhaus gebracht werden. Bei dem 36-Jährigen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt, ein zuvor durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. zwei Promille. Neben einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eine Wegweisungsverfügung gegen ihn ausgesprochen.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Ausparken

Am 07.06.22, um 16:43 Uhr, beabsichtigte eine 37-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw im Parkweg (Parkplatz Diebesturm) auszuparken. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 31-Jährigen aus Großalmerode, die den Parkweg aus Richtung Oberburgstraße kommend befuhr. Sachschaden: ca. 3000 EUR.

Mehrere Dieseldiebstähle über Pfingsten

Über das vergangene Pfingstwochenende kam es an der B 80 in Höhe der Ortschaft Gertenbach zu mehreren Diebstählen von Dieselkraftstoff. Insgesamt wurden drei Taten angezeigt, bei denen Baustellenfahrzeuge betroffen waren. Aus einem Bagger wurden 40 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Dabei wurde auch das Tankschloss aufgehebelt und beschädigt. Weiterhin wurden aus einem Lkw und einer Walze noch 180 Liter Kraftstoff abgezapft, ohne an den Fahrzeugen Sachschaden anzurichten. Dieser entstand jedoch, da offensichtlich beim Abtransport des Kraftstoffes mehrere Liter Diesel verschüttet wurden, die durch Einsickern über die Feiertage den frisch gefertigten Straßenbelag beschädigten. Der dadurch angerichtete Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben. Insgesamt summiert sich der Schaden dadurch auf ca. 3600 EUR. Hinweise: 05542/93040.

