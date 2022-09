Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Pedelec-Fahrerin bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil (ots)

Eine 74-jährige Pedelec-Fahrerin ist am Donnerstagabend bei einer Kollision mit einem Audi an der Einmündung der Uferstraße auf die Bahnhofstraße schwer verletzt worden. Die 21-jährige Audi-Fahrerin erlitt einen schweren Schock. Gegen 18.20 Uhr war die 21-Jährige mit dem Audi auf der Uferstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs und hielt zunächst an der Einmündung zur Bahnhofstraße an. Zeitgleich fuhr die 74-jährige Pedelec-Fahrerin vom gegenüberliegenden Radweg aus Richtung Kurpark Wöhrd auf die Bahnhofstraße zu und hielt ebenfalls zunächst an der Einmündung mit der Bahnhofstraße an. Vermutlich fuhren sowohl die 21-Jährige als auch die Pedelec-Fahrerin dann zeitgleich auf die Bahnhofstraße und es kam zwischen beiden zur Kollision. Nach einer Erstbehandlung durch die eintreffenden Rettungskräfte wurde die lebensgefährlich verletzte Pedelec-Fahrerin zunächst in eine Klinik und von dort mit einem Rettungshubschrauber in das Schwarzwald-Baar Klinikum geflogen. Auch die Autofahrerin musste wegen einem erlittenen Schock von den Rettungskräften behandelt werden. Auto und Fahrrad wurden bis zur Klärung der genauen Unfallursache vorläufig sichergestellt. An diesen Fahrzeugen entstand beim Unfall rund 2.500 Euro Sachschaden.

