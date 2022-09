Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Maschinenbrand in Sägewerk verläuft glimpflich (01.09.2022)

Schonach (ots)

Ein technischer Defekt an einer Fördermaschine hat am Donnerstag gegen 18 Uhr zu einem Brand in einem Betrieb auf der Straße "Rensberg" geführt. In einem Sägewerk lief ein Förderband heiß und geriet in Brand. Mehrere Mitarbeiter konnten den kleineren Brand mit Feuerlöschern ablöschen, so dass die alarmierten Feuerwehren aus Schonach, Triberg und Schönwald nicht mehr eingreifen mussten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an der Maschine ist nicht bekannt.

