POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) WhatsApp-Betrüger hat keinen Erfolg

Singen (ots)

Genau richtig verhalten hat sich eine 61-Jährige, als sie am Donnerstagmittag mehrere WhatsApp eines Betrügers erhielt. Mit der bekannten Masche, sich als Tochter auszugeben, die eine neue Nummer habe bat der Betrüger die Frau um kurzfristige Überweisung eines vierstelligen Geldbetrags. Die 61-Jährige reagiert dann jedoch genau richtig und rief zunächst ihre Tochter über die ihr bekannte Nummer an, so dass der Betrug schnell aufflog.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche, der immer wieder gutgläubige Mitmenschen zum Opfer fallen und gibt folgende Tipps, wenn einer Ihrer Kontakte eine ungewöhnliche Anfrage schickt: Bitten Sie um eine Sprachnachricht oder rufen Sie die Person unter der Ihnen bekannten Nummer an, um ihre Identität zu überprüfen. Nur so können Sie sicher sein, dass Sie keinem Betrüger zum Opfer fallen. Weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf den Seiten der Polizei www.polizei-beratung.de im Internet.

