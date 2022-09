Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Von der Straße abgekommen und gegen Baum geprallt (01.09.2022)

Donaueschingen (ots)

Ein Autofahrer hat am Donnerstag gegen 13 Uhr auf der Straße "Bräunlinger Steige" einen Unfall verursacht. Ein 18-jähriger Fahranfänger kam mit einem VW Scirocco nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Dabei entstand an seinem Auto ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell