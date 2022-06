Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Unbekannte bedrohen E-Scooter Fahrer - Zeugen gesucht

Heidelberg-Altstadt (ots)

Am frühen Freitagmorgen kurz vor 2 Uhr war ein 22-jähriger Mann in der Neuen Schlossstraße in Heidelberg mit einem E-Scooter unterwegs. Auf Höhe des Parkhauses P11 wurde der Mann von einem Unbekannten angesprochen und zur sofortigen Herausgabe des Mietscooters aufgefordert. Seiner Forderung verlieh der Täter Nachdruck, indem er auf ein im Hosenbund befestigtes Messer zeigte. Kurz darauf erschienen zwei Komplizen des Täters, weshalb der 22-Jährige den Roller stehen ließ und flüchtete. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 175 - 180 cm groß, männlich, schwarzer Vollbart, schwarze mittellange Haare, bekleidet mit dunklem Polo-Shirt und einer Jeans. Der Mann trug eine Umhängetasche und hatte eine Schürfwunde am Arm. Womöglich stand der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel. Die Hose, der Arm und das Gesicht des Mannes waren blutverschmiert. Gegenüber dem 22-Jährigen hatte der Unbekannte angegeben, dass er zuvor in eine Schlägerei verwickelt gewesen war. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise auf den Täter oder seine beiden Begleiter geben können. Ebenfalls werden Zeugenhinweise erbeten, welche Rückschlüsse auf eine vorherige Auseinandersetzung oder Schlägerei, unter Beteiligung des Verdächtigen, im engen räumlichen/zeitlichen Zusammenhang zur vorgenannten Bedrohung zulassen. Womöglich wurde der mit Blut verschmierte Mann zuvor schon gesehen oder ist durch sein Verhalten aufgefallen. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte nimmt die Hinweise unter Tel.: 06221/99-1700 entgegen.

