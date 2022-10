Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.10.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Gaisbach: Wegen medizinischem Notfall von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls, kam am Freitagmorgen bei Gaisbach eine 47-Jährige mit ihrem VW von der Fahrbahn ab und kam auf die Gegenfahrbahn. Entgegenkommende Fahrzeuge konnten noch rechtzeitig abbremsen und einen Frontalzusammenstoß verhindern. Die VW-Lenkerin befuhr die B19 gegen 9 Uhr von Künzelsau kommend in Richtung Gaisbach. In einer Rechtskurve kam die Frau von der Fahrbahn ab und steuerte ihren Polo in den Gegenverkehr und prallte gegen die Leitplanke. Der enstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Die 47-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

