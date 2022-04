Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Simmern für das Wochenende 08.-10.04.2022

Koblenz (ots)

Steinbach, den 08.04.2022

Am späten Freitagnachmittag wurde ein männlicher Fahrzeugführer mit seinem PKW in Steinbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem führte er sein nicht zugelassenes Fahrzeug mit Kennzeichenschildern, die für einen anderen PKW ausgegeben waren. Gegen den Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet.

Simmern, den 09.04.2022

Am Samstagmittag wurde bei einer Verkehrskontrolle eines jungen Mannes in Simmern festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Außerdem wurde eine kleine Menge Betäubungsmittel bei ihm aufgefunden und sichergestellt. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt. Der noch in der Probezeit befindliche Fahrer muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Buch, den 09.04.2022

Am Wochenende wurde der Polizeiinspektion Simmern ein Fall von Jagdwilderei in einem Waldstück zwischen Kastellaun und Buch gemeldet. Dort lag bereits seit dem 07.04. der Kadaver eines erschossenen Rehbocks, der keinem der Jagdausübungsberechtigten vor Ort zugeordnet werden konnte. Bei Feststellungen über auffällige Fahrzeuge/Personen in diesem Bereich, insbesondere in den Abend- und Nachtstunden, wird um Mitteilung an die Polizeiinspektion Simmern unter der 06761-9210 gebeten.

Sohren, den 10.04.2022

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 04:00 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Simmern die Meldung über eine randalierende junge Frau in Sohren ein, welcher aufgrund ihrer Alkoholisierung der Zutritt zu einer Lokalität nicht gewährt wurde. Die 21-Jährige verhielt sich vor Ort gegenüber allen anwesenden Personen und eingesetzten Kräften aggressiv und ließ sich nicht beruhigen. Zudem lief sie immer wieder bei völliger Dunkelheit über die Straße. Um die Gefahren für sich und andere zu beenden, wurde die Betroffene für den Rest der Nacht dem Gewahrsam der Polizei Simmern zugeführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell