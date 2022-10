POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.10.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Rappenau: Unfall zwischen Zweiradfahrern

Zwei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagabend in der Heinsheimer Straße in Bad Rappenau. Ein 69-Jähriger wollte, gegen 18.30 Uhr, mit seinem Fahrrad von der Heinsheimer Straße nach links in die Fritz-Hagner-Promenade abbiegen. Zeitgleich wurde dieser von einem hinter ihm fahrenden 66-jährigen Kleinkraftradfahrer überholt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurden beide Männer leicht verletzt.

Heilbronn: E-Scooter entwendet - Polizei sucht Zeugen

Ein E-Scooter der Marke "ePowerFun" wurde am Sonntag zwischen 20 Uhr und 21.30 Uhr auf dem Marktplatz in Heilbronn gestohlen. Eine bisher unbekannte Person entwendete den im Innenhof des Heilbronner Rathauses abgestellten schwarzen Scooter mit blauer Aufschrift "ePowerFun". Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Verbleib des E-Scooters machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Kind bei Unfall leicht verletzt

Ein 11-jähriger Junge wurde am Sonntagabend bei einem Unfall in der Schmidbergstraße in Heilbronn leicht verletzt. Das Kind war gegen 18.00 Uhr hinter einem geparkten PKW hervor auf die Straße gerannt. Diesen Umstand nahm eine 18-jährige Polofahrerin vermutlich zu spät wahr, weshalb sie einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der leicht verletzte Junge konnte an der Unfallörtlichkeit in die Obhut seines Vaters übergeben werden. Am Polo der 18-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Heilbronn: BMW beschädigt und geflüchtet - Wer hat was gesehen?

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer oder eine bisher unbekannte Fahrzeugführerin beschädigte am Samstagabend in einer Tiefgarage am Berliner Platz in Heilbronn einen BMW. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der beschädigte 1er BMW wurde von seinem 25-jährigen Besitzer gegen 20.20 Uhr in der Tiefgarage abgestellt. Als er gegen 21.25 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte der Mann die Beschädigung fest. Durch den Zusammenstoß der beiden PKW zerbarst die Heckscheibe des BMW. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Die Polizei in Heilbronn sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können und bittet diese sich unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Unfall mit einem Verletzten und hohem Sachschaden

Ein Verletzter und Sachschaden im fünfstelligen Bereich sind die Folge eines Unfalls am Samstagmorgen auf der Sontheimer Straße in Heilbronn. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah ein 24-jähriger Skodafahrer, beim Spurwechsel nach links, einen dort bereits fahrenden Mercedes eines 29-Jährigen und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß kam der Skodafahrer nach rechts auf den Bordstein und beschädigt dort einen geparkten Audi. Der Mercedesfahrer verlor durch den Aufprall die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit dem Dodge einer 70-Jährigen, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der 29-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von über 100.000 Euro.

Heilbronn: Mit PKW in Außenbereich eines Restaurants gefahren - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person fuhr mit ihrem PKW am Samstagmorgen gegen 06 Uhr in den Außenbereich eines Restaurants in der Lammgasse in Heilbronn. Hierbei beschädigte der oder die Unbekannte mehrere Tische und ein Holzpodest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim PolizeirevierHeilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Neuenstadt am Kocher: Von der Sonne geblendet und Unfall verursacht

Die tiefstehende Sonne war vermutlich die Ursache für einen Auffahrunfall am Sonntagnachmittag in der Kochendorfer Straße in Neuenstadt am Kocher. Ein 70-jähriger Motorradfahrer wurde gegen 16.50 Uhr wahrscheinlich von der Sonne geblendet, weshalb er eine vor ihm haltende 59-jährige Motorradfahrerin übersah und mit dieser zusammenstieß. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An der Honda der 59-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Die BMW des 70-Jährigen wurde nicht beschädigt.

Neckarsulm: Beim Ausparken Unfall verursacht - eine Person verletzt

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagmittag in der Straße "Unter dem Kelternberg" in Neckarsulm. Gegen 12.15 Uhr übersah ein 19-jähriger VW-Fahrer, vermutlich aus Unachtsamkeit, beim rückwärts Ausparken den von hinten heranfahrenden Opel einer 22-Jährigen und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß wurde die junge Frau leicht verletzt. Ihr PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Neckarsulm: Unfall mit einem Verletzten

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagmorgen in der Uhlandstraße in Neckarsulm. Gegen 11:00 Uhr wollte ein 43-jähriger mit seinem Mercedes rückwärts von seinem Grundstück in die Uhlandstraße einfahren. Hierbei übersah er vermutlich den heranfahrenden Seat eines 78-Jährigen und kollidiert mit diesem. Bei dem Zusammenstoß wurde der Seatfahrer leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Weinsberg: Rollstuhlfahrerin in Linienbus verletzt

Eine Rollstuhlfahrerein wurde am Freitagabend in einem Linienbus veletzt, als dieser vermutlich zu schnell in die Haltestelle einer Fachklinik einfuhr. Wahrscheinlich aufgrund des Fahrmanöver des 37-Jährigen Fahrers kippte, der Rollstuhl der 59-Jährigen um. Bei dem Sturz zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Die Polizei in Weinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

B 27 - Neckarsulm/Amorbach: Diverse Unfälle verursacht - Zeugen gesucht

Ein medizinischer Notfall war vermutlich die Ursache für eine Irrfahrt einer 77-jährigen Frau am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der B27. Die Frau befuhr mit ihrem roten Mercedes CLA die B27 von Heilbronn kommend in Richtung Neckarsulm und weiter auf der Landesstraße 1095 nach Amorbach. Während der Fahrt kam sie immer wieder von der Fahrbahn ab und streifte mehrfach die Leitplanke. In Amorbach angekommen wendete die Fahrerin und fuhr die selbe Strecke zurück. Zwischen Amorbach und Neckarsulm gelang es aufmerksamen Verkehrsteilnehmern die 77-Jährige zum Anhalten zu bringen. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte die Dame aufgrund ihres Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus. Die Polizei in Neckarsulm sucht nun Zeugen die Angaben zur Fahrweise der Fahrzeugführerin machen können oder Personen, die geschädigt oder gefährdet wurden. Diese werden gebeten sich mit der Polizei in Neckarsum, Telefon 07132 93710, in Verbindung zu setzen.

Güglingen/Niedernhofen: Ganztägige Motorradkontrolle

Am Sonntagführte der Verkehrsdienst Weinsberg eine Kontrolle mit dem Schwerpunkt motorisierte Zweiräder durch. An zwei Kontrollörtlichkeiten im Raum Güglingen und Niedernhofen wurden die Schwerpunkte auf die Fahrzeugtechnik, als auch auf die Geschwindigkeit der Fahrzeugführer gelegt. Die Beamten kontrollierten in dem Zeitfenster insgesamt 126 Fahrzeuge und stellten dabei insgesamt elf Geschwindigkeitsverstöße fest. Der traurige Spitzenreiter an diesem Tag, ein Kawasaki-Fahrer, überschritt die zulässige Geschwindigkeit von 80 Km/h an der Kontrollörtlichkeit um 85 Km/h. Der Fahrer der Kawasaki wurde mit 165 Km/h gemessen und muss nun mit einem Fahrverbot von drei Monaten und einem Bußgeld von mindestens 700 Euro rechnen. Zu den Geschwindigkeitsverstößen stellten die Beamten der Verkehrsgruppe auch noch fünf technische Mängel fest, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis der Fahrzeuge führten, wobei hierzwei Fahrzeugen die Weiterfahrt untersagt werden musste, da die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt war. Insgesamt wurden sechs Mängelberichte ausgehändigt, welche die Fahrzeugführer auffordern die festgestellten Mängel umgehend zu beseitigen, damit die Fahrzeuge wieder im öffentlichen Verkehrsraum bewegt werden dürfen. Bei zwei Fahrzeugführern wurde festgestellt, dass diese nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügen, weshalb für diese die Fahrt an der Kontrollstelle endete und beide nun mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen müssen. Auf Grund der Anzahl der Verstöße und der Tatsache, dass nicht angepasste Geschwindigkeit immer noch eine der Hauptunfallursachen darstellt, teilte der Kontrollstellenleiter mit, dass hierauf weiterhin ein Schwerpunkt gerichtet wird.

