Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mülltonnen in Flammen

Kehl (ots)

Zum Brand zweier Mülltonnen ist es am Dienstagabend in der Großherzog-Friedrich-Straße an einer Schule gekommen. Nach der Meldung gegen circa 18:45 Uhr konnte durch den Einsatz eines Feuerlöschers aus dem Streifenwagen das Feuer zunächst durch die Beamten bis zum Eintreffen der Feuerwehr eingedämmt werden. Diese löschte danach den Brand vollständig. Eine der beiden Mülltonnen brannte vollständig ab, die andere wurde beschädigt und zog aufgrund der entstandenen Hitze auch eine Hauswand in Mitleidenschaft. Die Brandursache ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch unklar. Ob und in wieweit die zur Brandzeit in der Nähe angetroffenen Jugendlichen, etwas mit dem Brand zu tun haben muss im Rahmen der noch andauernden Ermittlungen geklärt werden.

/bk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell