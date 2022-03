Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach im Kinzigtal - Frau durch Hundebiss verletzt

Haslach im Kinzigtal (ots)

Eine 26-jährige Frau ist am Montagabend offenbar von einem Hund gebissen worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war sie auf ihren Inline-Skates gegen 17:00 Uhr mit einer weiteren Person und ihrem Hund auf der "Alten Hausacher Straße" unterwegs. Hierbei näherte sich ein nicht angeleinter Hund und biss ihrem Hund beim Erblicken in den Rücken. Beim Versuch die beiden Hunde zu trennen, stürzte die Frau zunächst und verletzte sich am linken Knie. Da der freilaufende Hund mit seinem Biss weiterhin nicht ablassen wollte, versuchte die 26-Jährige das Gebiss zu lösen. Sie wurde hierbei in die rechte Hand gebissen und oberhalb des Daumens verletzt. Nach dem Vorfall musste sie sich in ärztliche Behandlung geben. Die Halterin des bissigen Hundes konnte durch die Beamten ermittelt werden.

