Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Mofa ohne gültiges Kennzeichen

Ottersweier (ots)

Mit einem nicht versicherten Mofa war ein 41-Jähriger am Dienstagnachmittag unterwegs. Er konnte gegen 13:30 Uhr fahrend auf einem Rad- und Fußweg entlang der K3764 in Richtung Bühl angetroffen werden. In einer nachfolgenden Kontrolle stellten die Beamten des Polizeireviers Bühl am Mofa zwar ein Versicherungskennzeichen in der richtigen Farbe fest, dieses stammte jedoch aus dem Jahr 2019 und bietet somit keinen gültigen Versicherungsschutz. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Es wird nun gegen ihn aufgrund des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

/bk

