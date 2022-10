Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.10.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Schwerverletzter und Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Saarlandstraße in Heilbronn am Montagabend. Gegen 21.45 Uhr wollte ein 20-jähriger Motorradfahrer den Audi eines ebenfalls 20-Jährigen überholen. Hierbei übersah der junge Mann vermutlich eine Verkehrsinsel in der Mitte der Fahrbahn und fuhr auf diese auf. Dadurch wurde sein Motorrad nach rechts abgewiesen und kollidierte mit der Fahrerseite des Audis. Der Fahrer selbst landete auf der Motorhaube. Bei dem Unfall zog sich der 20-jährige Kawasaki-Fahrer schwere Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Heilbronn: Auffahrunfall mit einer verletzten Person

Vermutlich aus Unachtsamkeit verursachte ein 26-Jähriger am Montagmorgen in der Brackenheimer Straße in Heilbronn einen Verkehrsunfall. Der junge Mann befuhr gegen 8 Uhr die Brackenheimer Straße in Fahrtrichtung Klingenberg. Nach einer Wartephase an einer roten Ampel erkannte er vermutlich zu spät, dass der vor ihm fahrende Ford eines 52-Jährigen erneut verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf diesen auf. Bei dem Zusammenstoß wurde der Ford-Fahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Heilbronn: PKW beschädigt und davongefahren - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person beschädigte am Montagmorgen einen Seat in der Straße "Am Viehweg" in Heilbronn. Nach dem Unfall entfernte sich der oder die Unbekannte von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Seat wurde durch die 38-jährigen Besitzerin gegen 8.50 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Als die Frau gegen 9.10 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie den Schaden fest. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Unfall mit einer Verletzten

Vermutlich aus Unachtsamkeit verursachte ein 51-Jähriger BMW-Fahrer am Montagabend einen Auffahrunfall in der Brackenheimer Straße in Heilbronn. Der Mann übersah wahrscheinlich gegen 19 Uhr, dass eine vor ihm fahrende 20-Jährige ihren Opel verkehrsbedingt abbremsen musste und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß wurde die junge Frau leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.100 Euro.

Neckarsulm: Auffahrunfall mit drei Beteiligten und einem Verletzten

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Landesstraße 1095 bei Neckarsulm am Montagmittag. Gegen 16.20 Uhr fuhr ein 56-jähriger BMW-Fahrer, vermutlich aus Unachtsamkeit, auf einen vor ihm fahrenden 19-jährigen Motorradfahrer auf und schob diesen auf den davor haltenden Fiat einer 66-Jährigen. Der Zweiradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Bad Friedrichshall: Brand in Schulgebäude

Eine bisher unbekannte Person entzündete am Montagmittag, gegen 12.45 Uhr, einen Abfallbehälter für Papierhandtücher in der Mädchentoilette einer Schule am Rathausplatz in Bad Friedrichshall. Durch den Brand wurden diverse Einrichtungsgegenstände in der Toilette komplett zerstört. Aufgrund der Rußantragungen ist der ganze Raum zunächst unbenutzbar. Auch eine weitere Toilette wurde durch den sich verbreitenden Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandlegung fand kurz vor Unterrichtsende statt, weshalb rund 300 Personen evakuiert werden mussten. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Friedrichshall, Telefon 07136 98030, zu melden.

Weinsberg: Kassenautomat an Tankstelle aufgebrochen - Wer hat was gesehen?

Drei bisher unbekannte männliche Täter brachen am Montagmorgen, gegen 3.25 Uhr, den Kassenautomat einer Tankstelle in der Heilbronner Straße in Weinsberg auf. Nach der Tat flüchteten die Männer in Richtung der Weinberge. Die erlangte Beute beläuft sich auf einen niedrigen zweistelligen Eurobetrag. Der entstandenen Sachschaden an dem aufgebrochenen Kassenautomat wird mit circa 3.000 Euro beziffert. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu den flüchtigen Tätern machen können, werden gebeten, sich auf dem Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell