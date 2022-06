Polizei Düren

POL-DN: Laptop und Geld aus Tagespflegeeinrichtung gestohlen

Düren (ots)

Am gestrigen Montag bemerkte eine Mitarbeiterin, dass Unbekannte übers Wochenende in die Räumlichkeiten einer Tagespflegeeinrichtung in der Roonstraße eingebrochen waren.

Die Polizei stellte fest, dass die Haustür der Einrichtung, die sich in einem Reihenhaus befindet, aufgehebelt wurde. Der oder die Täter gelangten so in die Büroräume, wo sie unter anderem eine Geldkassette und einen Laptop entwendeten. Sie flüchteten vermutlich auf dem gleichen Weg. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 13:30 Uhr, und Montag, 07:45 Uhr. Zeugen können verdächtige Beobachtungen unter der Rufnummer 02421 949-6425 melden.

