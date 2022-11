Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche - 35-Jähriger musste in Gewahrsam - Polizei beschlagnahmte verwahrloste Welpen - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Aalen: 5000 Euro Sachschaden bei Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3326 zwischen Dewangen und Aalen erfasste ein 21-Jähriger am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr mit seinem BMW ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Aufprall getötet; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Aalen-Unterkochen: Unfallflucht

Mit seinem Fahrzeug befuhr ein 71-jähriger Toyota-Fahrer am Sonntagnachmittag kurz nach 15 Uhr die Waldhäuser Straße, von wo aus er in die Krumme Straße abbog. Ein 31-jähriger nachfolgender Autofahrer setzte mit seinem Toyota zeitgleich zum Überholen an, wobei er die linke Fahrzeugseite des vor ihm fahrenden Pkw streifte. Der VW-Fahrer fuhr nach dem Zusammenstoß zunächst zurück, wobei er noch gegen eine Hauswand prallte und anschließend davonfuhr. Von Beamten des Polizeireviers Aalen konnte der 31-Jährige an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da der Mann unter Alkoholeinwirkung stand, musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Seine Fahrerlaubnis wurde vorläufig entzogen.

Westhausen-Lippach: 20-Jährige musste ihren Führerschein abgeben

Eine 20-Jährige beschädigte am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr mit ihrem Opel Corsa auf dem Parkplatz der Turn- und Festhalle in Lippach einen geparkten Audi, wobei sie einen Sachschaden von mindestens 1000 Euro verursachte. Während der Unfallaufnahme wurde bei der 20-Jährigen deutlicher Alkoholeinfluss festgestellt. Nachdem ein durchgeführter Vortest einen Wert von über 2 Promille ergab, musste sie sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; ihr Führerschein wurde einbehalten.

Hüttlingen: Auffahrunfall

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Samstagabend zwischen Wasseralfingen und Hüttlingen ereignete. Gegen 21.30 Uhr fuhr eine 59-jährige Audi-Fahrerin von der Hofwiesenstraße in Richtung Albanus und musste wegen eines die Fahrbahn querenden Tieres stark abbremsen. Die nachfolgenden Autofahrer ein18-jähriger VW-Fahrer sowie ein 29-jähriger Golf-Fahrer erkannten die Situation zu spät und fuhren auf. Bei dem Unfall erlitt die Beifahrerin des 18-jährigen Autofahrers leichte Verletzungen. Die beide VW wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Aalen: Unfall beim Überholen

Trotz unklarer Verkehrslage setzte ein 26-Jähriger am Samstagabend gegen 20.45 Uhr auf der Ebnater Steige mit seinem VW Tiguan zum Überholen an. Wegen eines entgegenkommenden Fahrzeuges musste er den Vorgang abbrechen; er scherte wieder nach rechts ein, wobei er den Dacia eines 25-Jährigen streifte. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Bopfingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Sonntagnachmittag ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand. Mit seinem VW Touran kam ein 88-Jähriger gegen 16 Uhr auf der Lauchheimer Straße nach links von der Fahrbahn ab, wobei der Pkw gegen ein Verkehrszeichen prallte.

Ellenberg: Automat aufgebrochen

Bislang Unbekannte brachen am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr einen Warenautomaten auf, der bei einer Metzgerei in der Hauptstraße aufgestellt ist. Die Täter entwendeten das im Automaten vorgefundene Münzgeld und hinterließen einen Sachschaden von rund 700 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Welpen beschlagnahmt

Beame des Polizeireviers Ellwangen kontrollierten am Sonntagmorgen kurz vor 9 Uhr in der Haller Straße einen osteuropäischen Transporter. Im Fahrzeug, das mit vier Insassen besetzt war, fanden die Polizisten drei Hundewelpen vor, welche in unsachgemäßen Transportbehältnissen untergebracht waren. Die kleinen Vierbeiner lagen in ihren Exkrementen, waren verwahrlost und dehydriert. Die Welpen wurden daraufhin von den Beamten beschlagnahmt und dem Veterinäramt übergeben. Gegen zwei der verantwortlichen Männer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Ellwangen: 35-Jähriger musste in Gewahrsam

Gegen 11.15 Uhr am Samstagabend baten Angehörige des DRK die Polizei um Hilfe, da sie in der Goldrainstraße einen Patienten versorgen mussten, welcher ihnen gegenüber sehr aggressiv auftrat. Der 35-Jährige war zuvor in alkoholisiertem Zustand auf die Straße gestürzt, wobei er sich eine Platzwunde zugezogen hatte. Der 35-Jährige spuckte nach einem Beamten und trat diesen mit dem Knie. Außerdem beleidigte er sowohl die Rettungskräfte, als auch die Polizeibeamen. Im Krankenhaus bespuckte er den behandelnden Arzt, weshalb er anschließend mit zum Polizeirevier genommen wurde. Auch gegen diese Maßnahme wehrte er sich vehement, wobei er einen Beamten leicht verletzte. Gegen den 35-Jährigen wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen: Unfallflucht

Zwischen Freitagnachmittag 16 Uhr und Sonntagnachmittag 15.40 Uhr beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker einen Audi A3, der in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz in der Straße "Im Benzfeld" abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet - 16-Jähriger verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 16 Jahre alter Kradfahrer bei einem Unfall zu, der sich am Sonntagmittag ereignete. Mit ihrem Mercedes Benz fuhr eine 76-Jähriger gegen 12.40 Uhr in den Kreisverkehr in der Lorcher Straße ein, wobei sie die Vorfahrt des im Kreisel fahrenden Jugendlichen missachtete. Der 16-Jährigie wurde von dem Fahrzeug erfasst und stürzte von seinem Leichtkraftrad auf die Fahrbahn. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Göggingen: Fahrzeug übersehen

Rückwärts fuhr ein 56-Jähriger am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr mit seinem Mercedes Benz von einem Grundstück kommend auf den Akazienweg ein. Hierbei übersah er den dort fahrenden Ford einer 41-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Lorch-Waldhausen: Schmuck und Gold entwendet

Unbekannte verschafften sich zwischen Samstagabend 18.20 Uhr und Sonntagmorgen 00.30 Uhr Zugang zu einem Gebäude in der Lammgasse. Im Haus durchsuchten die Täter sämtliche Schränke im Erd- und Obergeschoss und entwendeten vorgefundenes Edelmetall und Schmuckstücke, deren Wert derzeit noch nicht beziffert werden kann. Der von den Unbekannten verursachte Sachschaden beziffert sich auf rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell