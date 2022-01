Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Einbruch in das AWO-Familienzentrum in der Südstadt

Güstrow (ots)

Im Zeitraum vom 14.01; 17:00 Uhr bis 15.01.22; 13:35 Uhr sind unbekannte Täter gewaltsam in die Räume des AWO-Familienzentrums und in die im selben Gebäude befindliche Kindertagesstätte "Kinderland" am Platz der Freundschaft in Güstrow eingebrochen. Die Täter entwendeten aus den Büros eine größere Summe Bargeld. Durch den Einbruch entstand Sachschaden an Türen und Fenstern des Gebäudes. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Güstrow telefonisch unter 038432660 zu melden.

W. Mörlein

PHK

