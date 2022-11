Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Ortsschild entwendet - Unfälle

Aalen (ots)

Ebnat: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 30-Jähriger kam am Montag, gegen 07:35 Uhr, auf der K3317 zwischen Ebnat und Niesitz vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers mit seinem Motorrad rechts von der Fahrbahn ab. Der 30-Jährige verletzte sich hierbei, so dass er anschließend zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik gebracht wurde. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von Höhe von rund 1000 Euro.

Dewangen: Ortsschild entwendet

Bislang Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Montag 07.11. bis Mittwoch 09.11.2022 das Ortsschild "Faulherrnhof". Zeugen die Hinweise zum Verbleib des Ortsschildes geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Abtsgmünd unter 07366/96660 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall bei Fahrbahnwechsel

Als am Montag gegen 11:40 Uhr eine 76-jährige BMW-Fahrerin in der Aalener Straße, auf Höhe eines Discounters, den Fahrstreifen wechseln wollte, übersah sie einen rechts neben ihr fahrenden 62-jährigen Daimler-Fahrer. Infolgedessen kollidierte ihr BMW mit dem Daimler und es entstand ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Im Zeitraum von Dienstag, 08.11., bis Montag, 14.11.2022, beschädigten Unbekannte in der Göppinger Straße die Scheibe eines Wohnhauses. Hierbei verursachten sie einen Schaden in Höhe von circa 1000 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Waldstetten unter 07171/42454.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell