Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - In Polizeigewahrsam genommen - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Auf rund 2500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 70-Jähriger am Montagvormittag verursachte, als er beim Ausparken seines Toyota in der Oberen Bahnstraße den BMW einer 43-Jährigen beschädigte. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, konnte aber rasch ermittelt werden.

Aalen: 15.000 Euro Gesamtschaden

Widersprüchliche Angaben zum Hergang eines Unfalls machten zwei Unfallbeteiligte am Montagmittag gegenüber der Polizei. Kurz nach 12 Uhr streifte eine 55-Jährige mit ihrem Nissan den in der Oberen Bahnstraße stehenden Renault einer 51-Jährigen, an welchem die Fahrertüre zumindest ein Stück offenstand. Nach dem Aufprall wurde ein weiterer geparkter Pkw durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen-Wasseralfingen: In Polizeigewahrsam genommen

Bis 6 Uhr am Dienstagmorgen musste ein 32-Jähriger in Polizeigewahrsam bleiben, nachdem Beamte des Polizeireviers Aalen zweimal wegen ihm ausrücken mussten. Gegen 18.15 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass der polizeibekannte Mann vor einem Lebensmitteldiscounter in der Auguste-Keßler-Straße Passanten bespuckt hatte. Dem 32-Jährigen wurde daraufhin ein Platzverweis erteilt, was ihn jedoch nicht davon abhielt, im späteren Verlauf des Abends Kunden des Einkaufsmarktes zu belästigen. Nach Rücksprache mit einer Bereitschaftsrichterin wurde der alkoholisierte Mann in Gewahrsam genommen um weitere Störungen seinerseits zu unterbinden.

Oberkochen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Aalener Straße / Bühlstraße missachtete eine 47-jährige Citroen-Fahrerin am Montagnachmittag gegen 16.40 Uhr die Vorfahrt eines 85 Jahre alten VW-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Fahrer unverletzt blieben, entstand ein Sachschade von rund 4500 Euro.

Hüttlingen: Radfahrer bei Sturz verletzt

Nach einem Sturz musste ein 66 Jahre alter Fahrradfahrer am Montagnachmittag ins Krankenhaus gebracht werden. Der Radler befuhr kurz vor 17.30 Uhr verbotswidrig den Gehweg entlang der Kocherstraße, wo mehrere ca. 2 Meter hohe Kabeltrommeln abgestellt waren. Die Kabeltrommeln waren durch Warnbaken eindeutig gekennzeichnet. Trotz des eingeschränkten Platzes fuhr der 66-Jährige mit seinem Rad vorbei, wobei er den Gehsteig hinabfuhr und auf die Straße stürzte.

Aalen: Radfahrerin übersehen

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 2500 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag gegen 17.20 Uhr ereignete. Von der Rombacher Straße kommend, bog ein 24-Jähriger mit seinem Renault nach links in die Steimlestraße ein, wobei er die 36 Jahre alte Radlerin übersah und mit seinem Fahrzeug erfasste. Die 36-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Essingen: 10.000 Euro Schaden

Beim Wechseln der Fahrspur im Baustellenbereich auf der B 29 Höhe Essingen streifte ein 57-Jähriger am Montagnachmittag gegen 17 Uhr mit seinem VW Passat den Lkw eines 53-Jährigen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 10.000 Euro.

Essingen: Unfall beim Zurücksetzen

Beim Zurücksetzen seines VW Polo in der Straße "Schranke" beschädigte ein 19-Jähriger am Montagmorgen gegen 8 Uhr den Opel Astra einer 43-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstand.

Ellwangen: Geparktes Fahrzeug und Zaun beschädigt

Ein 60-Jähriger beschädigte am Montagabend gegen 18.20 Uhr mit seinem Lkw einen in der Straße "Am Kellerberg" abgestellten BMW und einen Gartenzaun. Der von ihm verursachte Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Ellwangen: Unfallflucht

Mit ihrem VW beschädigte eine 62-Jährige am Montagvormittag gegen 11.40 Uhr einen VW, der auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Oberen Brühlstraße abgestellt war. Die Unfallverursacherin ging anschließend unbeirrt zum Einkaufen, ohne sich um den von ihr verursachten Schaden zu kümmern. Als sie nach dem Einkauf zu ihrem Fahrzeug zurückkam, wurde sie dort von Beamten des Ellwanger Polizeireviers empfangen.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug zerkratzt

Zwischen 10 Uhr und 18 Uhr am Montag zerkratzten Unbekannte zwei Fahrzeuge, welche auf der Zufahrt zu einem Autohaus in der Marie-Curie-Straße abgestellt waren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Auf rund 4000 Euro beläuft sich der Schaden, den eine 59-Jährige am Montagmorgen gegen 6.20 Uhr verursachte, als sie mit ihrem Mercedes Benz beim Vorbeifahren einen verbotswidrig auf dem Gehweg der Straße "Am Sonnenhügel" abgestellten BMW streifte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell