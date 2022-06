POL-HI: Alfeld Trunkenheit im Straßenverkehr

Hildesheim (ots) - Hildesheim (th) - In der Gravelottestraße ist es zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der geschädigte Fahrzeughalter stellte sein Fahrzeug am Freitagabend gegen 22:45 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 14 ab. Als er am Samstag gegen 14:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er vorne links mehrere Kratzer und Dellen an seinem Pkw fest. Der Verursacher hatte sich ...

