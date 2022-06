Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in der Gravelottestraße

Hildesheim (ots)

Hildesheim (th) - In der Gravelottestraße ist es zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der geschädigte Fahrzeughalter stellte sein Fahrzeug am Freitagabend gegen 22:45 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 14 ab. Als er am Samstag gegen 14:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er vorne links mehrere Kratzer und Dellen an seinem Pkw fest. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Die Schadenshöhe wird von der Polizei auf etwa 1500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell