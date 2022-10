Polizei Wuppertal

POL-W: W Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Wuppertal (ots)

Am Dienstag (04.10.2022) kam es auf der Schützenstraße in Wuppertal gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind. Ein 66-jähriger Mann fuhr mit seinem Honda auf der Schützenstraße in Richtung Klingelholl während ein 6-jähriger Junge zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn trat. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Kind. Der 6-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo seine Verletzungen medizinisch behandelt wurden. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde die Schützenstraße gesperrt. (an)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell