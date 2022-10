Polizei Wuppertal

POL-W: W Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am Dienstag (04.10.2022, gegen 21:20 Uhr) kam es auf der Straße Steinbeck in Wuppertal-Elberfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Ein 25-jähriger Mann war nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Mercedes-Benz auf der Straße Steinbeck in Richtung Südstraße unterwegs, als er nach links auf einen Supermarktparkplatz abbiegen wollte. Im Zuge dessen kam es zu einer Kollision mit einem 51-jährigen Pedelecfahrer der ihm entgegenkam. In der Folge stürzte der 51-Jährige zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Der Pedelecfahrer wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 800 Euro. (ar)

